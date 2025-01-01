Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hungertod

Staffel 8Folge 1353
Hungertod

Richterin Barbara Salesch

Folge 1353: Hungertod

44 Min.Ab 12

Kerstin wird beschuldigt, die Tanzlehrerin ihrer an Magersucht verstorbenen Tochter vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen zu haben, weil sie diese für den Tod des Mädchens verantwortlich macht. Die Bahn konnte zwar bremsen, aber Klara wurde schwer am Bein verletzt ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

