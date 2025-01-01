Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1354
44 Min.Ab 12

Georgs Leiche verschwindet spurlos vom Rand seines Swimmingpools kurz nachdem der Nachbar Thomas sie aus dem Wasser gezogen hat. Als Tatverdächtige wird die Geliebte des Toten festgenommen - sie soll Georgs ewige Versprechungen von der baldigen Scheidung nicht mehr ertragen haben. Doch neben Nadine hatte auch Georgs Ehefrau Maria allen Grund ihn aus dem Weg zu räumen ...

SAT.1
