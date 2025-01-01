Richterin Barbara Salesch
Folge 1356: Das Testament
44 Min.Ab 12
Harald soll mit einem Schürhaken seine Mitbewohnerin und Ex-Freundin Antje niedergeschlagen haben. Hat er seine Eifersucht beim Gedanken an ihre neue Beziehung nicht mehr unter Kontrolle gehabt oder ist Harald Opfer eines Intrigenspiels um eine Erbschaft?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1