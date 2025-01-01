Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1359
44 Min.Ab 12

Um ihre siebenjährige Tochter Melissa zu entführen, soll Daniela mitten in der Nacht ins Haus ihres Bruders Peter eingebrochen sein. Peter und seine Frau hatten das Mädchen adoptiert, als Daniela wegen Totschlags an ihrem Freund ins Gefängnis musste. Als sie beim Entführungsversuch von ihrer Schwägerin überrascht wird, soll Daniela sie die Treppe hinunter gestoßen haben.

