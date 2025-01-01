Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Freundschaftsdienst

SAT.1Staffel 8Folge 1360
Freundschaftsdienst

Richterin Barbara Salesch

Folge 1360: Freundschaftsdienst

44 Min.Ab 12

Marina ist angeklagt, ihrem frisch verheirateten Ex-Freund Lukas in seiner Wohnung aufgelauert und ihm eine Kugel in den Rücken geschossen zu haben - blutüberströmt wird er gefunden und überlebt nur knapp ...

