Richterin Barbara Salesch
Folge 1363: Der Maulwurf
44 Min.Ab 12
Um eine Mordwaffe aus der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle verschwinden lassen zu können, soll die Kripobeamtin Christina einen Kollegen niedergeschlagen haben, der sie bei der Tat beobachtet hat. Wollte sie einen unbekannten Täter schützen, der mit der Waffe kurz zuvor einen Zuhälter erschossen hatte? Alles spricht dafür, dass Christina ein "Maulwurf" innerhalb der Polizei ist ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1