Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1365
Folge 1365: Falschaussagen

45 Min.Ab 12

Zwei Wochen wird Philipp in einer abgelegenen Hütte von Thomas festgehalten, damit er als Hauptbelastungszeuge in einem Mordverfahren gegen Thomas' Bruder nicht aussagen konnte. Während der Entführung soll der sein Opfer außerdem gezwungen haben, seine Aussage zurückzuziehen...

SAT.1
