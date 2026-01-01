Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Alibi

SAT.1Staffel 8Folge 1371
Das Alibi

Richterin Barbara Salesch

Folge 1371: Das Alibi

44 Min.Ab 12

Elke wird beschuldigt, ihre Freundin Bettina nach einem Streit in die Kleiderhaken ihrer Garderobe gestoßen zu haben. Die Haken bohrten sich in die Nerven der Halswirbelsäule, Bettina starb auf der Stelle. Elke beteuert ihre Unschuld und ist überzeugt, dass Bettinas egoistische Schwester Lydia ein Motiv für die Tat und sie umgebracht hat.

