Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1376
Folge 1376: Wunschkind

44 Min.Ab 12

Weil Lena selbst keine Kinder bekommen kann, soll sie ihre hochschwangere Kollegin Jenny im Aktenarchiv ihrer Firma eingeschlossen haben. Wollte sie dort auf die Geburt warten, um das Neugeborene zu entführen?

SAT.1
