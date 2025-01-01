Richterin Barbara Salesch
Folge 1376: Wunschkind
44 Min.Ab 12
Weil Lena selbst keine Kinder bekommen kann, soll sie ihre hochschwangere Kollegin Jenny im Aktenarchiv ihrer Firma eingeschlossen haben. Wollte sie dort auf die Geburt warten, um das Neugeborene zu entführen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1