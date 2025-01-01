Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Todeskarussell

SAT.1Staffel 8Folge 1377
Das Todeskarussell

Das TodeskarussellJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1377: Das Todeskarussell

44 Min.Ab 12

Dem Schausteller Christian wird zur Last gelegt, den neuen Freund seiner Schwester Lilli mit Alkohol abgefüllt und auf seinem Fahrgeschäft "Electric Boogie" festgeschnallt zu haben. Beim Versuch, sich während der Fahrt zu befreien, stürzte Rafael so schwer, dass er an den Verletzungen starb. Wollte Christian damit verhindern, dass seine Schwester mit Rafael durchbrennt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen