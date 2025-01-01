Richterin Barbara Salesch
Folge 1381: Die Froschmaske
44 Min.Ab 12
Timo wird beschuldigt, Sheela auf einer einsamen Landstraße mit einem Trick aus ihrem Auto gelockt und brutal vergewaltigt zu haben. Wollte er sich die Freundin seines Freundes tatsächlich mit Gewalt nehmen, nachdem er schon lange heimlich in sie verliebt war? Ist es in diesem Zusammenhang nur ein Zufall, dass ein Serienvergewaltiger an diesem Tag Ausgang aus der Psychiatrie hatte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1