Richterin Barbara Salesch
Folge 1385: Uncool und die Gang
44 Min.Ab 12
Marc wird beschuldigt, Cedrik mit einem Baseballschläger in einer Grünanlage erschlagen zu haben. Zuvor hatte der Mann auf Marcs Schwester Tatjana geschossen und sie schwer verletzt. Marc behauptet, dass er ihn zwar verfolgt, aber dann plötzlich verloren habe. Warum fehlt dem Leichnam von Cedrik ein riesiges Stück Haut an der Schulter?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© SAT.1