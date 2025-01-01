Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uncool und die Gang

SAT.1Staffel 8Folge 1385
Folge 1385: Uncool und die Gang

44 Min.Ab 12

Marc wird beschuldigt, Cedrik mit einem Baseballschläger in einer Grünanlage erschlagen zu haben. Zuvor hatte der Mann auf Marcs Schwester Tatjana geschossen und sie schwer verletzt. Marc behauptet, dass er ihn zwar verfolgt, aber dann plötzlich verloren habe. Warum fehlt dem Leichnam von Cedrik ein riesiges Stück Haut an der Schulter?

