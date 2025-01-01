Richterin Barbara Salesch
Folge 1387: Die Falle
44 Min.Ab 12
In der Absicht, die verdeckt ermittelnde Kriminalkommissarin Kathrin Becker aus dem Hinterhalt zu erschießen, soll Rudi sie in einen Tunnel gelockt haben. Trotz SEK-Einsatz konnte der Täter die Frau mit mehreren Schüssen verletzen und anschließend unerkannt fliehen. Wollte Rudi Kathrin Becker ausschalten, weil sie kurz davor war, ihm Drogengeschäfte nachweisen zu können?
