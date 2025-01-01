Richterin Barbara Salesch
Folge 1391: Meine liebste Feindin
44 Min.Ab 12
Weil sie ihn beim Direktor der Schule wegen Drogenhandels angeschwärzt hat, soll Ayhan der Schülerin Veronika aufgelauert und sie schwer verprügelt haben. Er behauptet, es war seine Ex-Freundin Beate, die Veronika verletzt hat. Ist Ayhan aus Angst vor dem Gefängnis gewalttätig geworden oder belastet Veronika Ayhan aus Angst vor Beate?
