Richterin Barbara Salesch
Folge 1400: Der Befreiungsschlag
44 Min.Ab 12
Die Thailänderin Kim ist angeklagt, ihren deutschen Ehemann Matthias vergiftet zu haben, um sich so aus ihrer Ehehölle zu befreien. Laut Aussage der Nachbarin hat Matthias seine Frau als persönliche Sklavin gehalten. Kim hingegen beteuert ihre Unschuld und ist sicher, dass sich eine dritte Person Zugang zur Wohnung beschafft haben muss und hinter dem Mord steckt.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1