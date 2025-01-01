Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Befreiungsschlag

SAT.1Staffel 8Folge 1400
Folge 1400: Der Befreiungsschlag

44 Min.Ab 12

Die Thailänderin Kim ist angeklagt, ihren deutschen Ehemann Matthias vergiftet zu haben, um sich so aus ihrer Ehehölle zu befreien. Laut Aussage der Nachbarin hat Matthias seine Frau als persönliche Sklavin gehalten. Kim hingegen beteuert ihre Unschuld und ist sicher, dass sich eine dritte Person Zugang zur Wohnung beschafft haben muss und hinter dem Mord steckt.

SAT.1
