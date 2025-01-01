Richterin Barbara Salesch
Folge 1407: Leiden ohne Ende
44 Min.Ab 12
Pascal wird beschuldigt, seine im Koma liegende Frau Laura im Krankenhaus ermordet zu haben, indem er den Schlauch ihres Beatmungsgeräts gelöst hat. Die Frau lag im Koma, weil sie von einer Autobahnbrücke gestürzt ist. - oder war ihr Sturz schon der erste Mordversuch von Pascal? Der Ehemann bestreitet beide Taten, schließlich habe er seiner Frau sogar während ihrer schweren Tumorerkrankung und der damit verbundenen Persönlichkeitsstörung stets zur Seite gestanden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1