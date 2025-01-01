Richterin Barbara Salesch
Folge 1412: Süchtig
44 Min.Ab 12
Durch seine Sexsucht getrieben, soll Markus die 27-jährige Daniela im Park einer Entzugs-Klinik vergewaltigt haben - vorher hat er angeblich sein Opfer unter Drogen und Alkohol gesetzt. Markus beteuert seine Unschuld, aber wer könnte ihm die Schuld in die Schuhe schieben wollen? Eine seltsame Rolle spielt Danielas Freund Thomas ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1