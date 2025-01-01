Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1413
Folge 1413: Inselgeschichten

44 Min.Ab 12

Theresa wird beschuldigt, Nele nachts mit ihrem Auto durch einen kleinen Ort auf der Insel Pellworm gejagt zu haben. Erst im Hafen endete die Hatz, als Nele aus drei Metern Höhe von einer Mauer in die Tiefe stürzte. Ist die Tat ein Racheakt, weil Theresa ein paar Tage zuvor erfahren musste, dass ihr frischgebackener Ehemann Claas der Vater von Neles zwei Monate altem Sohn ist?

