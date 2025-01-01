Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Angeschmiert

SAT.1Staffel 8Folge 1418
Angeschmiert

AngeschmiertJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1418: Angeschmiert

44 Min.Ab 12

Leon und Ralf, Brüder wie sie unterschiedlicher nicht sein können, sind angeklagt, einen Geldtransporter überfallen zu haben. Die plötzliche Bruderliebe soll aber nur bis zur Verteilung der 427.000 Euro Beute gereicht haben. Im Streit ums Geld hat Ralf seinen Bruder angeblich umgebracht...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen