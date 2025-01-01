Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1419
Folge 1419: Der einsame Zeichner

44 Min.Ab 12

Eiskalt soll der 21-jährige Justus seine Mutter Regina mit einem Telefonkabel erwürgt haben. Seit Monaten ist der Sonderling wegen seiner Hassliebe zu ihr in psychologischer Behandlung. Hat sich seine jahrelang angestaute Wut jetzt in einem Mord entladen, weil er ausgerechnet an seinem Geburtstag versetzt wurde und Regina sich mit einem Mann im Bett amüsiert hat?

