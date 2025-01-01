Richterin Barbara Salesch
Folge 1422: Der Überlebende
44 Min.Ab 12
Jan ist angeklagt, seine Frau erwürgt und nachts in einem Grab verscharrt zu haben. Handelte er aus blinder Eifersucht, weil sie von einem alten Freund ein Kind erwartete? Oder wurde die Journalistin von ihrer Vergangenheit eingeholt und musste deswegen sterben?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1