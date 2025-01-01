Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Zwei Väter

SAT.1Staffel 8Folge 1427
Zwei Väter

Richterin Barbara Salesch

Folge 1427: Zwei Väter

43 Min.Ab 12

Lukas ist angeklagt, seine "Noch-Ehefrau" Marie in ihrer Wohnung überfallen und sie mit einer Plastiktüte erstickt zu haben - sie war gerade erst aus dem Frauenhaus, wohin sie sich vor ihrem gewalttätigen Mann geflüchtet hatte, in eine eigene Wohnung gezogen. Ihren qualvollen Todeskampf soll Lukas mit seinem Handy aufgenommen und den Film Rechtsanwältin Ulrike Tasi? in den Briefkasten geworfen haben. Lukas macht sie dafür verantwortlich, dass er von seiner Frau verlassen wurde...

