SAT.1Staffel 8Folge 1446
44 Min.Ab 12

Melanie wird an ihrem Hochzeitstag in einem Schlammcatchbecken erstickt gefunden. Hat Gero, der neben der Leiche seiner Frau überrascht wurde, tatsächlich etwas mit dem Mord zu tun? Oder steckt Trauzeuge Holger hinter der Tat? Immerhin hat der noch kurz vor dem Mord mit der frisch vermählten Braut Sex gehabt.

SAT.1
