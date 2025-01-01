Richterin Barbara Salesch
Folge 1466: Die Treue-Testerin
43 Min.Ab 12
Ute soll aus Wut die attraktive Gabi mit einer Eisenstange erschlagen haben. Sie hatte Gabi beauftragt, ihren Ehemann Stefan auf seine Treue zu testen. Obwohl er nicht in die Falle getappt ist, ist Ute unzufrieden: Sie ist überzeugt, dass es daran lag, dass Gabi ihre dicke Kollegin Mona geschickt hat ...
