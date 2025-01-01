Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1489
43 Min.Ab 12

Peter wäre in seinem Kiosk fast verbrannt, wenn seine Ehefrau Sabine ihn nicht rechtzeitig gerettet hätte. Er ist sich ganz sicher, dass nur seine Konkurrentin Cassandra als Brandstifterin in Frage kommt. Seitdem sie gegenüber von Peters Kiosk eine Espressobar eröffnet hat, liefern sich die beiden einen erbitterten Streit um die Kundschaft.

