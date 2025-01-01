Richterin Barbara Salesch
Folge 1490: Hundeleben
44 Min.Ab 12
Henning ist angeklagt, seine Schwiegermutter Gudrun und ihren Hund Walter getötet zu haben, um an ihr Geld zu kommen. Mehrfach hat sich die Frau geweigert, ihrer Tochter Sonja und ihrem Mann aus finanzieller Not zu helfen - viel lieber hat sie ihrem Hund schicke Accessoires gegönnt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1