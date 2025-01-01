Richterin Barbara Salesch
Folge 1497: Mein Block
44 Min.Ab 12
Boris wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin Petra an einer Ampel überfallen, sie mit Pfefferspray geblendet und ausgeraubt zu haben. Neben 3.500 Euro wurde aus ihrem Auto auch eine Videokassette gestohlen, auf der angeblich zu sehen ist, wie Boris' Schwester Vanessa einen Diebstahl begeht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1