Sehnsucht

SAT.1Staffel 9Folge 1501
Folge 1501: Sehnsucht

44 Min.Ab 12

Anna wird beschuldigt, aus enttäuschter Liebe ihren Mann Viktor schwer verletzt zu haben. Hat sie sich dafür gerächt, dass Viktor fünf Jahre lang ein Doppelleben mit seiner Geliebten geführt hat, die jetzt von ihm schwanger ist? Schließlich hat Anna einiges für ihre Ehe riskiert und ihrem Mann sogar eine Niere gespendet.

SAT.1
