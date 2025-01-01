Zu viel Rot auf deinen LippenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1504: Zu viel Rot auf deinen Lippen
44 Min.Ab 12
Mit einem Genickbruch endet für Laura ein Streit mit ihrem Freund Nico. Ist er durchgedreht, weil er erfahren hat, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Sporttrainer Tom hatte? Nico behauptet, dass der verurteilte Mörder Konstantin Trieger der Täter ist. Als er von der Polizei befragt wird, gibt er sogar zu, Laura getötet zu haben - aber Konstantin ist seit vier Jahren in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1