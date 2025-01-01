Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zu viel Rot auf deinen Lippen

SAT.1Staffel 9Folge 1504
Zu viel Rot auf deinen Lippen

Zu viel Rot auf deinen LippenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1504: Zu viel Rot auf deinen Lippen

44 Min.Ab 12

Mit einem Genickbruch endet für Laura ein Streit mit ihrem Freund Nico. Ist er durchgedreht, weil er erfahren hat, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Sporttrainer Tom hatte? Nico behauptet, dass der verurteilte Mörder Konstantin Trieger der Täter ist. Als er von der Polizei befragt wird, gibt er sogar zu, Laura getötet zu haben - aber Konstantin ist seit vier Jahren in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen