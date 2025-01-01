Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1505
44 Min.Ab 12

Benjamin stirbt qualvoll nachdem er in seiner Gartenlaube von 23 Wespen gestochen wurde. Machte sich Anita das Wissen um seine Wespenallergie zunutze, um sich an ihrem ehemaligen Peiniger zu rächen? Vor sieben Jahren wurde sie nämlich von Benjamin entführt und in einem Keller mehrere Monate gefangen gehalten ...

SAT.1
