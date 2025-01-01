Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kurzes Glück

SAT.1Staffel 9Folge 1509
Kurzes Glück

Richterin Barbara Salesch

Folge 1509: Kurzes Glück

44 Min.Ab 12

Sven wird beschuldigt, Torsten, den Ex-Freund seiner Freundin Anna, fast zu Tode geprügelt zu haben. Konnte er nicht mehr ertragen, dass er und Anna von Torsten zu jeder Tag- und Nachtzeit terrorisiert wurden? Oder verbindet das ehemalige Pärchen doch noch mehr, als es zugeben will?

SAT.1
