Richterin Barbara Salesch
Folge 1509: Kurzes Glück
44 Min.Ab 12
Sven wird beschuldigt, Torsten, den Ex-Freund seiner Freundin Anna, fast zu Tode geprügelt zu haben. Konnte er nicht mehr ertragen, dass er und Anna von Torsten zu jeder Tag- und Nachtzeit terrorisiert wurden? Oder verbindet das ehemalige Pärchen doch noch mehr, als es zugeben will?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
