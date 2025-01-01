Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1513
Folge 1513: Für uns

44 Min.Ab 12

Anderthalb Tage wurde Nele in einer Berghöhle gefangen gehalten, bis sie sich selbst befreien konnte. Musste sie diesen Albtraum durchleben, weil sie sich wenige Tage zuvor von ihrem Freund Elias getrennt und ihr Vater Clemens ihn daraufhin sofort entlassen hatte? Elias bestreitet, etwas mit der Entführung und der Forderung von 250.000 Euro zu tun zu haben.

SAT.1
