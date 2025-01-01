Richterin Barbara Salesch
Folge 1516: Der Hausdrachen
44 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit soll Julia ihrer Vermieterin Renate die Kellertür vor den Kopf geschlagen haben, woraufhin Renate die Kellertreppe hinunterstürzte. Die Vermieterin ist fassungslos über Julias Brutalität - hat sie sie doch lediglich um mehr Sauberkeit im Treppenhaus gebeten ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1