SAT.1Staffel 9Folge 1516
44 Min.Ab 12

Nach einem heftigen Streit soll Julia ihrer Vermieterin Renate die Kellertür vor den Kopf geschlagen haben, woraufhin Renate die Kellertreppe hinunterstürzte. Die Vermieterin ist fassungslos über Julias Brutalität - hat sie sie doch lediglich um mehr Sauberkeit im Treppenhaus gebeten ...

SAT.1
