Die Lektion

SAT.1Staffel 9Folge 1517
Folge 1517: Die Lektion

43 Min.Ab 12

Nur um an das Diamantencollier ihrer verstorbenen Mutter zu kommen, soll Tanja ihren Vater Rainer in seinem Haus überfallen haben. Hat sie sich mit diesem Raub ihren großen Traum, ein eigenes Tattoo-Studio, erfüllen wollen oder ist sie unschuldig?

SAT.1
