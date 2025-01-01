Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Schein trügt

SAT.1Staffel 9Folge 1524
Folge 1524: Der Schein trügt

44 Min.Ab 12

Gerald sinkt verletzt zu Boden - er erlitt mehrere Schläge mit der Kofferraumklappe seines Autos auf den Kopf und den Rücken. Er hatte seine Stieftochter Caroline ein paar Stunden vorher aus der Bauwagensiedlung des Punks Flocke gezerrt und dem Paar den Kontakt verboten. Aber Gerald hat noch einen anderen Feind: Carolins Bruder Jannis, den er vor einigen Jahren aus seinem Elternhaus vertrieben hat ...

SAT.1
