Richterin Barbara Salesch
Folge 1524: Der Schein trügt
44 Min.Ab 12
Gerald sinkt verletzt zu Boden - er erlitt mehrere Schläge mit der Kofferraumklappe seines Autos auf den Kopf und den Rücken. Er hatte seine Stieftochter Caroline ein paar Stunden vorher aus der Bauwagensiedlung des Punks Flocke gezerrt und dem Paar den Kontakt verboten. Aber Gerald hat noch einen anderen Feind: Carolins Bruder Jannis, den er vor einigen Jahren aus seinem Elternhaus vertrieben hat ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
