Richterin Barbara Salesch

We were Familiy

SAT.1Staffel 9Folge 1536
We were Familiy

Richterin Barbara Salesch

Folge 1536: We were Familiy

44 Min.Ab 12

Aus Angst um ihren zwölfjährigen Sohn Johnny soll Sandra zur Entführerin geworden sein. Hat sie wirklich das Baby von ihrem Ex-Mann Torben und dessen neuer Frau Tessa heimtückisch aus dem Kinderzimmer entführt? Torben ist überzeugt, dass Sandra so verhindern wollte, dass er mit seiner Familie nach Neuseeland auswandert. Doch warum behauptet Torbens Nachbar Heinz steif und fest, nicht Sandra, sondern Tessa zur Tatzeit gesehen zu haben?

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

