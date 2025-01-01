Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Unter Verschluss

SAT.1Staffel 9Folge 1542
Unter Verschluss

Richterin Barbara Salesch

Folge 1542: Unter Verschluss

43 Min.Ab 12

Um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, soll der 23-jährige Florian seine 16-jährige Freundin Pia dazu genötigt haben, 14 Tage lang einen Keuschheitsgürtel zu tragen. Florian weist den Vorwurf weit von sich. Aber warum wurde ausgerechnet in seiner Wohnung der Schlüssel für den Gürtel gefunden?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

