Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Griff ins Klo

SAT.1Staffel 9Folge 1545
Griff ins Klo

Griff ins KloJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1545: Griff ins Klo

44 Min.Ab 12

Rita wird beschuldigt, ihren Vorgesetzten Magnus samt Toilette mit einem selbstgebauten Sprengsatz in die Luft gesprengt zu haben. Hat sie ihn tatsächlich aus Frust über ihre Versetzung von der Wursttheke zur Kloanlage Feuer unterm Hintern gemacht? Oder hat sich ihre Kollegin Laura auf diese Weise an Magnus gerächt, weil er sie wiederholt sexuell bedrängt hat?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen