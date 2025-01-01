Richterin Barbara Salesch
Folge 1545: Griff ins Klo
44 Min.Ab 12
Rita wird beschuldigt, ihren Vorgesetzten Magnus samt Toilette mit einem selbstgebauten Sprengsatz in die Luft gesprengt zu haben. Hat sie ihn tatsächlich aus Frust über ihre Versetzung von der Wursttheke zur Kloanlage Feuer unterm Hintern gemacht? Oder hat sich ihre Kollegin Laura auf diese Weise an Magnus gerächt, weil er sie wiederholt sexuell bedrängt hat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1