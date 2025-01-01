Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Sexparkplatz

SAT.1Staffel 9Folge 1546
Der Sexparkplatz

Der SexparkplatzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1546: Der Sexparkplatz

44 Min.Ab 12

Auf einem Sexparkplatz stolpert der Spanner Sven über die Leiche von Brummifahrer Peter. Wurde er von seinem Kollegen Rolf erstochen, weil Peter mit Rolfs Frau Angie nach Spanien durchgebrannt ist? Oder wurde Uschi, die sich noch unmittelbar vor der Tat mit dem Opfer vergnügt hat, zur Mörderin?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen