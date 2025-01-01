Richterin Barbara Salesch
Folge 1551: Vergangenheitsbewältigung
43 Min.Ab 12
Der 21-jährige Andi wird beschuldigt, seinen Vater Christian mit einem Bolzenschneider niedergeschlagen zu haben. Konnte er es nicht mehr aushalten, von ihm jahrelang als Versager abgestempelt zu werden? Oder ist Christians ehemalige Auszubildende Jule durchgedreht, weil sie scheinbar grundlos entlassen wurde?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1