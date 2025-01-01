Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1551
43 Min.Ab 12

Der 21-jährige Andi wird beschuldigt, seinen Vater Christian mit einem Bolzenschneider niedergeschlagen zu haben. Konnte er es nicht mehr aushalten, von ihm jahrelang als Versager abgestempelt zu werden? Oder ist Christians ehemalige Auszubildende Jule durchgedreht, weil sie scheinbar grundlos entlassen wurde?

SAT.1
