Richterin Barbara Salesch
Folge 1552: Zweiter Frühling
44 Min.Ab 12
Brigitte muss sich verantworten, weil sie ihrer Schwiegermutter Silvia schwere Prellungen und Quetschungen zugefügt hat - sie soll die 60-Jährige während des Mittagsschlafes überrascht haben. Brigitte stört sich schon lange am freizügigen Leben der flippigen Rentnerin, das auf ihre Tochter Jennifer abzufärben scheint. Aber ist Brigitte wirklich die Täterin oder war es Silvias erheblich jüngerer Lover James, der eigentlich nur an ihrem Geld interessiert ist?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1