Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1555
Folge 1555: Mutterlos

43 Min.Ab 12

Während eines Streits um seine beiden Kinder soll Laurenz seine Schwägerin Monika in einen Graben gestoßen und verletzt zurückgelassen haben. Seit des plötzlichen Verschwindens seiner Ehefrau Katharina hatten die beiden Kinder bei ihrer Tante gewohnt und sich geweigert, zurück zu ihrem Vater zu kommen. Warum ist Katharina bis heute nicht wieder aufgetaucht?

