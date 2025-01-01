Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1556
44 Min.Ab 12

Beim Zigarettenholen wird der mutmaßliche Vergewaltiger Markus mit einem Stein erschlagen. Hat die ehemalige Polizistin Lena dafür gesorgt, dass er endlich seine gerechte Strafe bekommt? Sie ist bis heute fest davon überzeugt, dass Markus zwei Frauen vergewaltigt hat. Um ihn Tag und Nacht verfolgen zu können, hat sie sogar ihren Job aufgegeben ...

SAT.1
