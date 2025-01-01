Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Last mit der Lust

SAT.1Staffel 9Folge 1558
Die Last mit der Lust

Die Last mit der LustJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1558: Die Last mit der Lust

44 Min.Ab 12

Aus Eifersucht soll George seinen ehemaligen Arbeitsplatz, die Call-Boy-Agentur "Lovers Club", in Brand gesteckt haben. Ist er durchgedreht, weil er gesehen hat, wie seine Frau Ellen die Dienste seines ehemaligen Chefs Ike in Anspruch genommen hat? Welche Rolle spielt Ellens sexsüchtige Freundin Annika, die ebenfalls regelmäßig den Lovers Club aufsucht?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen