Richterin Barbara Salesch

Fleisch ist dein Gemüse

SAT.1Staffel 9Folge 1559
Fleisch ist dein Gemüse

Fleisch ist dein GemüseJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1559: Fleisch ist dein Gemüse

44 Min.Ab 12

Als Metzgermeister Paul nichtsahnend seinen Kleiderschrank öffnet, fällt ihm die Leiche des Bürgermeisters entgegen - und das in einem Spiderman-Kostüm. Für Pauls Frau Martha steht sofort fest, dass Lola den Bürgermeister ermordet hat. Hat besagte Lola den herzkranken 60-Jährigen tatsächlich mit einem Potenzmittel getötet? Und wie ist der kostümierte Leichnam dann in Marthas Kleiderschrank gekommen?

