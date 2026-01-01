Richterin Barbara Salesch
Folge 1559: Fleisch ist dein Gemüse
44 Min.Ab 12
Als Metzgermeister Paul nichtsahnend seinen Kleiderschrank öffnet, fällt ihm die Leiche des Bürgermeisters entgegen - und das in einem Spiderman-Kostüm. Für Pauls Frau Martha steht sofort fest, dass Lola den Bürgermeister ermordet hat. Hat besagte Lola den herzkranken 60-Jährigen tatsächlich mit einem Potenzmittel getötet? Und wie ist der kostümierte Leichnam dann in Marthas Kleiderschrank gekommen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1