Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

In der Klemme

SAT.1Staffel 9Folge 1562
In der Klemme

In der KlemmeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1562: In der Klemme

44 Min.Ab 12

Die Stewardess Tatjana wird mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung ermordet. Am Tatort trifft Kommissarin Kathrin Becker auf ihren völlig verunsicherten Kollegen Christoph Löwe, der mit Tatjana liiert war. Was macht Löwe am Tatort, obwohl er an diesem Tag frei hatte? Und warum sind seine Hände blutverschmiert?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen