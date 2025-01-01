Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der falsche Mann

SAT.1Staffel 9Folge 1567
Der falsche Mann

Richterin Barbara Salesch

Folge 1567: Der falsche Mann

43 Min.Ab 12

Tobias soll im Alkoholrausch seine Ex-Freundin Lilian nachts auf einer Landstraße absichtlich totgefahren haben. Er hatte sich erst zwei Tage vorher von ihr getrennt, weil er ihr eine Affäre mit seinem Vater unterstellt hat. Hat Tobias die Gelegenheit genutzt, um sich an Lilian zu rächen? Und warum hat sie erst wenige Tage vor ihrem Tod ihr Baby abgetrieben?

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

