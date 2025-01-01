Richterin Barbara Salesch
Folge 1567: Der falsche Mann
43 Min.Ab 12
Tobias soll im Alkoholrausch seine Ex-Freundin Lilian nachts auf einer Landstraße absichtlich totgefahren haben. Er hatte sich erst zwei Tage vorher von ihr getrennt, weil er ihr eine Affäre mit seinem Vater unterstellt hat. Hat Tobias die Gelegenheit genutzt, um sich an Lilian zu rächen? Und warum hat sie erst wenige Tage vor ihrem Tod ihr Baby abgetrieben?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1