Richterin Barbara Salesch
Folge 1568: Davids zweites Leben
44 Min.Ab 12
Tess ist angeklagt, voller Wut und Verzweiflung ihren seit einem Jahr vermissten Ehemann David vor eine S-Bahn gestoßen zu haben. Nach einem Überfall und einer schweren Kopfverletzung vor einem Jahr kann er sich an nichts mehr erinnern - monatelang hatte er als Obdachloser auf der Straße gelebt. War seine Amnesie nur ein Vorwand, um weiter ungestört sein neues Leben leben zu können?
