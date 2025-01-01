Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Phantom

SAT.1Staffel 9Folge 1569
Das Phantom

Das PhantomJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1569: Das Phantom

43 Min.Ab 12

Thomas wird beschuldigt, Helena erstochen zu haben, weil sie seiner Ehefrau von einem angeblichen Verhältnis mit ihm erzählt hat. Thomas bestreitet die Tat und beschuldigt einen Unbekannten, den er vom Tatort hat flüchten sehen. War es wirklich der Mann, von dem ein Phantombild erstellt wurde?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen