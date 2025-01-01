Richterin Barbara Salesch
Folge 1569: Das Phantom
43 Min.Ab 12
Thomas wird beschuldigt, Helena erstochen zu haben, weil sie seiner Ehefrau von einem angeblichen Verhältnis mit ihm erzählt hat. Thomas bestreitet die Tat und beschuldigt einen Unbekannten, den er vom Tatort hat flüchten sehen. War es wirklich der Mann, von dem ein Phantombild erstellt wurde?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1